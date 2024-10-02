К международному проекту Музея Победы присоединились новые партнеры

Музей Победы заключил соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, министерствами культуры Тульской, Тамбовской областей и Луганской Народной Республики.
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