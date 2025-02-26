Физтех помнит. Жизнь Н.Н. Моисеева Я могу сказать, что мне, ректору, посчастливилось иметь такого декана: он был одним из самых выдающихся деканов … Никита Николаевич был всегда полон идей.
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Физтех помнит. Жизнь Н.Н. Моисеева Я могу сказать, что мне, ректору, посчастливилось иметь такого декана: он был одним из самых выдающихся деканов … Никита Николаевич был всегда полон идей.
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