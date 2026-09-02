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Блогер MrBeast оценил стадион «Краснодара» и парк Галицкого в Minecraft

Американский блогер MrBeast оценил стадион « Краснодара » и парк Галицкого в Minecraft. Блогер выпустил видео, в котором ему показали лучшие постройки за всю историю игры Minecraft.

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