Холодная война XXI столетия: а мы реально воюем Ведь были ж схватки боевые Всем, кто пытается приравнять современное противостояние России и Соединенных Штатов к холодной войне 1945–1991 годов, стоит помнить о целом ряде отличий.
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