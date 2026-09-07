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Регионы России

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Крупные продуктовые ритейлеры замедлили темпы открытия новых магазинов

Крупные продуктовые ритейлеры замедлили темпы открытия новых магазинов

Лидером роста стала сеть «Лента», увеличившая количество своих объектов на 27,5% — до 7,4 тысячи магазинов.

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