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Алаев о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «Есть вопросы, но в целом Карасев справился. «Зенит» объективно был сильнее»

Алаев о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «Есть вопросы, но в целом Карасев справился. «Зенит» объективно был сильнее»

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

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