В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровав...

В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровавые способностиРазработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 опубликовали новое геймплейное видео игры, а также представили второй внутриигровой клан (к нему можно присоединиться) — Тремер (Tremere).
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