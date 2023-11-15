В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровав...

В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровавые способностиРазработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 опубликовали новое геймплейное видео игры, а также представили второй внутриигровой клан (к нему можно присоединиться) — Тремер (Tremere).