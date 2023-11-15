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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровав...

В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровав...

В новом видео Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали, как персонаж использует кровавые способностиРазработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 опубликовали новое геймплейное видео игры, а также представили второй внутриигровой клан (к нему можно присоединиться) — Тремер (Tremere).

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