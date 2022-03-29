В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате схода снега с крыши многоквартирного дома

Следственными органами СУ СК России по Самарской области по факту травмирования ребенка 2014 года рождения в результате падения снежной наледи с крыши многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
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