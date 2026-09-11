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Регионы России

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Anthropic ограничила доступ к ИИ-модели Claude из-за риска биоугроз

Anthropic ограничила доступ к ИИ-модели Claude из-за риска биоугроз

Компания Anthropic объявила о закрытии доступа к своей ИИ-модели Claude для ряда учёных, которые могли использовать её в исследованиях, потенциально связанных с созданием биологического оружия.

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