Anthropic ограничила доступ к ИИ-модели Claude из-за риска биоугроз

Компания Anthropic объявила о закрытии доступа к своей ИИ-модели Claude для ряда учёных, которые могли использовать её в исследованиях, потенциально связанных с созданием биологического оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АКИТ предложила р...
- МВД России предуп...
- В Общественной па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым