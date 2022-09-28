Закон, порядок, государство

681 подписчик

Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты в Белгородской области

Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты в Белгородской области

Отмобилизованные граждане в составе команд прибывают на пункты приема личного состава, где обеспечиваются военной формой одежды, продовольственным имуществом и средствами защиты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх