НХЛ: "Миннесота Уайлд" продлила контракт с тренером Хайнсом

"Миннесота Уайлд" и тренер Джон Хайнс заключили новое долгосрочное соглашение. Под его руководством команда обыграла "Даллас Старз" в плей-офф 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Верховный суд обя...
- T Путин освободил а...
- T Гибель инженера Н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым