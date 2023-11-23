Избранный президент Аргентины не намерен разрывать отношения с Россией

Новый президент Аргентины Хавьер Милей не согласен с политикой России, Китая и Бразилии. Однако это не означает, что государство будет разрывать с ними отношения, заявила советник лидера по внешней политике Диана Мондино в эфире телеканала TN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии