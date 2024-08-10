Таким будет Samsung Galaxy S24 FE: качественные изображения и характеристики смартфона за два месяца до выхода

В Сети появились качественные изображения будущего бюджетного флагмана Samsung Galaxy S24 FE. Как сообщает ресурс Android Headlines, полноценная премьера этой модели состоится лишь в октябре, но уже сейчас аппарат представлен во всех цветах.
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