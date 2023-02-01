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Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден может встретиться с Зеленским в Польше

Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден может встретиться с Зеленским в Польше

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на территории Польши.

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