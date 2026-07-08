Политолог Александр Степанов в ходе диалога с ТАСС проинформировал о том, что Запад целенаправленно создавал иллюзию приближения киевского режима к Организации Североатлантического Договора и перспективу членства в альянсе на протяжении долгого времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии