Коротко о главном
MainНарезки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коротко о главном

65 подписчиков

Политолог Степанов: Киеву обещали членство в НАТО для эскалации конфликта с РФ

Политолог Александр Степанов в ходе диалога с ТАСС проинформировал о том, что Запад целенаправленно создавал иллюзию приближения киевского режима к Организации Североатлантического Договора и перспективу членства в альянсе на протяжении долгого времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии