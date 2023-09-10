Новости, события, факты

146 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Так Скрипалей организовал английский клан  земельных аристократических элит (представителем которого сделали Бориса Д...«Всем спасибо, вс...
  • Александр Третьяк
    Вот это правильно ,а то у нас сопли жуютЛукашенко оставит...
  • Борис Казаков
    Да хрен с ним,с Пригожиным,достали уже,это им кара Божья за сбитый ими наш самолёт.ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА...

Замещение Украины. Белорусский бизнес осваивает Новороссию

Замещение Украины. Белорусский бизнес осваивает Новороссию

Белорусский бизнес всегда отличался крайней осмотрительностью при выстраивании деловых контактов. Тот факт, что он всё активнее заходит на новые российские территории, подтверждает, что перспектива развития там есть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх