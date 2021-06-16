Украина нашла способ остановить «Северный поток — 2»

МОЯ СТРАНАПолитикаУкраина нашла способ остановить «Северный поток — 2» Украинская элита продолжает мучить себя и окружающих фантазиями об остановке строительства проекта «Северный поток — 2».Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовAIAlex ImenСмех смехом, но им удалось существенно задержать ввод в действие СП-2. И не факт, что не затянут и дальше, но проект безусловно состоится. Что касается НАТО, аналогично, вступление хохлов затянут, но с большой вероятностью состоится. Поскольку этот акт имеет для Запада большое символическое значение: из СНГ в НАТО!Павел КСпособ один - хохлям, дружною толпою, залезть в газовые трубы и закупорить их. Хохлей должно хватить. :)Комментировать
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