Любопытности и невероятности

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Матвейчев о Крымском мосте и ответе России

Матвейчев о Крымском мосте и ответе России

- Почему выбран Крымский мост?- Почему выбрано это время?- Можно ли Путина взять на «Слабо»?- Чем англичане похожи на бандитов?- Хотел ли Путин войны? Стал ли он хотеть ее сейчас?- Как американцев выгнали с Сахалина?- Как мы и арабы нагнули США по нефти?- Когда Байден потеряет власть?- Стоит ли России надеяться на Маска и Трампа?- Почему Путин против Гражданской войны славян между собой?- Кому нужны жертвы и кровь?- Почему Путин оглядывается на Бога?- Кто хочет Путина превратить в военного преступника?- Кто хочет Путина сделать токсичным?- Почему ответ Путина будет жестким, но не жестоким?- Почему Путин это наша «мягкая сила»?- Когда будет «последняя битва» между англо-саксами и Россией?- Последняя надежда англо-саксов?- Почему патриоты продолжают пинать дохлых либералов?- Могут ли коммунисты стать ставкой Запада и когда?- Потенциал феминистского движения в России- Ура-патриоты как главная ставка Запада.

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