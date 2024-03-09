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В районе Красноармейска уничтожен ЗРК "Пэтриот"

В районе Красноармейска уничтожен ЗРК "Пэтриот"

В районе Красноармейска уничтожен американский ЗРК "Пэтриот".Первоначально, предполагалось, что накрыли ЗРК С-300, но анализ места поражения позволил опознать уничтоженную мобильную установку "Пэтриота".

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы какие!
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вы прежде доложите сколько снарядов и ракет за день запустили и выстрелили , сколько получили орденов и премий за подбитые танки , установки , броне транспортёры , людей , пленённых по всему фронту . А теперь сколько поражено -один ПЗРК . Да смешно же .
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13 час.
Олег Самойлов
Ты представляешь, валерег, сволочи Шойгу и Путин всёврут! Одну системку &quot;Стингер&quot; разбабахали, а разрисовали как &quot;Patriot&quot;! Скорее всего даже не &quot;Стингер&quot;, а РПГ-2!
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9 час.

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