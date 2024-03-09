В районе Красноармейска уничтожен ЗРК "Пэтриот"

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вы прежде доложите сколько снарядов и ракет за день запустили и выстрелили , сколько получили орденов и премий за подбитые танки , установки , броне транспортёры , людей , пленённых по всему фронту . А теперь сколько поражено -один ПЗРК . Да смешно же .