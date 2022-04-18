«Манчестер Сити» хочет подписать форварда «Милана»

«Россо-Нери» не намерены расставаться с Леау менее чем за 70 млн евро. Боссы «Манчестер Сити» заинтересованы в услугах 22-летнего португальского форварда «Милана» Рафаэла Леау, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Николо Скира.