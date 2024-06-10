Губернатор Балицкий: Запорожская область будет развивать туризм

Запорожская область будет развиваться в направлении курортного региона – об этом на полях прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума сообщил корреспонденту РИА Новости губернатор Евгений Балицкий .
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