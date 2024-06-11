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Наблюдающий за содержанием в тюрьмах съездил в «Артек»

Наблюдающий за содержанием в тюрьмах съездил в «Артек»

По возвращении Андрей Козарь рассказал, что целью его визита было участие в творческой встрече. Помимо председателя Общественной наблюдательной комиссии Республики Крым по соблюдению прав осужденных, в проекте «Слово фронтовика от сердца к сердцу» приняли участие крымские чиновники и общественники.

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