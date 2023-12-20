Международный день мигранта отметили в Кишиневе

«Присоединяйтесь сегодня!» – под этим лозунгом в Кишиневе отметили Международный день мигранта. На мероприятии, организованном Международной организацией по миграции в Республике Молдова (МОМ Молдова), состоялась церемония награждения, которая подчеркнула вклад молдавской диаспоры в поддержку социально-экономического развития Республики Молдова.