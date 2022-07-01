Правоохранители обнаружили нарколабораторию в Балашихе

Федеральное агентство новостей Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков областного главка Балашихи задержали ранее судимого 26-летнего москвича, организовавшего в подмосковном округе мини-лабораторию по производству наркотиков.
Федеральное агентство новостей Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков областного главка Балашихи задержали ранее судимого 26-летнего москвича, организовавшего в подмосковном округе мини-лабораторию по производству наркотиков.
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