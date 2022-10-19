«Как спастись от похмелья?» Продукты-помощники

Если уже похмелье наступило, важно знать какими продуктами можно это дело унять. Обычно похмелье сопровождается головной болью, тошнотой и рвотой, сильно наедаться не стоит, а вот обратить внимание на продукты, полезные в этот момент, важно.
Если уже похмелье наступило, важно знать какими продуктами можно это дело унять. Обычно похмелье сопровождается головной болью, тошнотой и рвотой, сильно наедаться не стоит, а вот обратить внимание на продукты, полезные в этот момент, важно.
Свежие комментарии