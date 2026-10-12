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Земля

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Freehold или Leasehold в Таиланде: как выбрать форму владения недвижимостью на Пхукете

Freehold или Leasehold в Таиланде: как выбрать форму владения недвижимостью на Пхукете

Разговоры о переезде к морю обычно начинаются одинаково: с красивых фотографий, рассказов о вечном лете и ощущения, что где-то там, под пальмами, жизнь устроена проще и правильнее.

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