Freehold или Leasehold в Таиланде: как выбрать форму владения недвижимостью на Пхукете

Разговоры о переезде к морю обычно начинаются одинаково: с красивых фотографий, рассказов о вечном лете и ощущения, что где-то там, под пальмами, жизнь устроена проще и правильнее.
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