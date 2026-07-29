В докладе указаны биологические аномалии вируса и связь с уханьской лабораторией.Администрация Соединенных Штатов разместила на своем официальном сайте материалы, свидетельствующие, по мнению авторов, в пользу лабораторного характера возникновения коронавирусной инфекции.
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