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Царьград

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Белый дом обнародовал версию об искусственном происхождении COVID-19

Белый дом обнародовал версию об искусственном происхождении COVID-19

В докладе указаны биологические аномалии вируса и связь с уханьской лабораторией.Администрация Соединенных Штатов разместила на своем официальном сайте материалы, свидетельствующие, по мнению авторов, в пользу лабораторного характера возникновения коронавирусной инфекции.

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