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Торги на крупнейшей бирже Германии начались с обвала

Торги на крупнейшей бирже Германии начались с обвала

Основной индекс крупнейшей в Германии и одной из ведущих в мире Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 30 крупнейших акционерных компаний ФРГ, обвалился в понедельник, 7 апреля, на старте торгов.

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