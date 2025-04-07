Торги на крупнейшей бирже Германии начались с обвала

Основной индекс крупнейшей в Германии и одной из ведущих в мире Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 30 крупнейших акционерных компаний ФРГ, обвалился в понедельник, 7 апреля, на старте торгов.
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