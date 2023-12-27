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Биограф Шольца: канцлер потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере

Биограф Шольца: канцлер потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере

Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере, заявил в интервью Focus биограф главы ФРГ Ларс Хайдер.

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Комментарии
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Валерий Вавилов
Вялый ливерный член- применение в политике нецелесообразно.
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