В Карагандинской области проверили условия содержания осужденных

Условия содержания осужденных проверили в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. В рамках плановой работы по мониторингу соблюдения прав человека и содействию улучшению условий содержания осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в конце марта и начале апреля 2025 года состоялись рабочие визиты представителей уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.