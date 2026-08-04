Лариса Долина захотела театральное образование для сцены

Народная артистка России Лариса Долина выразила желание получить театральное образование. Певица рада возможности участвовать в постановках Театра на Таганке, отмечая значимость сцены, на которой когда-то выступал Владимир Высоцкий.
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