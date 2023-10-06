Корявый опыт. Что сказал Путин о смерти Пригожина и при чем здесь наркотики

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент намекнул, что в деле гибели "вагнеровцев" могут быть замешаны наркотики Одним из вопросов, которые затронул президент Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", стала гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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