Корявый опыт. Что сказал Путин о смерти Пригожина и при чем здесь наркотики

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент намекнул, что в деле гибели "вагнеровцев" могут быть замешаны наркотики Одним из вопросов, которые затронул президент Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", стала гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.