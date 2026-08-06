WP: Трамп заявил, что Вэнс должен стать кандидатом в президенты

Американский президент Дональд Трамп в частных разговорах со спонсорами республиканцев заявил, что хотел бы видеть вице-президента Джей Ди Вэнса своим преемником, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в окружении главы Белого дома.
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