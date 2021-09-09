В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели очередной этап полевого выхода мотострелкового батальона

На очередном этапе полевого выхода командир батальона, проверив готовность личного состава и техники к маршу, отдавал боевой приказ командирам рот на совершение марша.
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