Bloomberg: Россию ожидает глубокая рецессия на 10 лет

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Издание назвала самые неутешительные сценарии российского правительства. Россия может впасть в экономическую рецессию вследствие санкций ЕС и США по причине угрозы тем отраслям, на которые годами опиралась в своих доходах, считают западные эксперты.