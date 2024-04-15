Западные эксперты в недоумении: российские акции идут в рост

Российские акции достигли самого высокого уровня с начала специальной военной операции (СВО). В начале недели рублевый индекс Мосбиржи на Московской бирже поднялся до 3422 пунктов и с тех пор остается немного ниже этого уровня.
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