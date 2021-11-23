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Борис РАПОПОРТ: «Зенит» вернулся к игре на Дзюбу, но в отсутствие Азмуна некому было подбирать мячи

Борис РАПОПОРТ: «Зенит» вернулся к игре на Дзюбу, но в отсутствие Азмуна некому было подбирать мячи

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт разобрал игру «сине-бело-голубых» в Мальмё, где они сыграли вничью 1:1 с местным клубом и вышли в плей-офф Лиги Европы.

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