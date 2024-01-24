С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,4%, напомнили в Социальном фонде Карелии. Если вы его не использовали ранее или использовали частично, то сумма вашего сертификата станет больше на установленный процент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии