Куда сходить в Москве: столичные туристические инфоцентры в 2023 году посетили почти 800 тысяч человек

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. Столичные туристические информационные центры (ТИЦ) за 2023 год посетили почти 800 тысяч человек – они пользуются успехом и у россиян, и у иностранцев, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.