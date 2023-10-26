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Куда сходить в Москве: столичные туристические инфоцентры в 2023 году посетили почти 800 тысяч человек

Куда сходить в Москве: столичные туристические инфоцентры в 2023 году посетили почти 800 тысяч человек

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. Столичные туристические информационные центры (ТИЦ) за 2023 год посетили почти 800 тысяч человек – они пользуются успехом и у россиян, и у иностранцев, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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