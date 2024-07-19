Площадь пожара в Туапсинском лесничестве увеличилась вдвое и составила 3,2 гектара

В Туапсинском районе Краснодарского края начался лесной пожар, который уже локализован. По данным оперативного штаба региона, первые сообщения о задымлении поступили от жителей села Кривенковское, после чего были направлены специалисты и спецтехника.
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