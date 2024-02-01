Актер Болдуин заявил суду о своей невиновности в убийстве оператора

REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo Голливудский актер и продюсер Алек Болдуин заявил суду о своей невиновности в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщает портал TMZ.
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