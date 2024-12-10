Санду обвинили в бездействии по газовому вопросу

Обвинения в адрес президента Молдавии Майи Санду в игнорировании проблемы газоснабжения страны, были высказаны депутатом Верховного совета Приднестровья Андреем Сафоновым 25 октября на его странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).