smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 606 подписчиков

Санду обвинили в бездействии по газовому вопросу

Санду обвинили в бездействии по газовому вопросу

Обвинения в адрес президента Молдавии Майи Санду в игнорировании проблемы газоснабжения страны, были высказаны депутатом Верховного совета Приднестровья Андреем Сафоновым 25 октября на его странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх