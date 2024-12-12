Евгений Куйвашев рассказал о новшествах в подготовке кадров для Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 декабря провел прямую линию с жителями региона, на которой, в том числе, рассказал и о новых практиках в подготовке и привлечении профессиональных кадров для различных отраслей экономики и социальной сферы.
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