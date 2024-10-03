Петербуржцам рассказали, как зимой работает система подогрева на крышах зданий

Благодаря ей снег плавно спускается по скату Петербург славится своей уникальной архитектурой, где исторические здания с множеством барельефов и лепнины соседствуют с более строгими формами советских и современных построек в жилых районах.
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