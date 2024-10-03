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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали, как зимой работает система подогрева на крышах зданий

Петербуржцам рассказали, как зимой работает система подогрева на крышах зданий

Благодаря ей снег плавно спускается по скату Петербург славится своей уникальной архитектурой, где исторические здания с множеством барельефов и лепнины соседствуют с более строгими формами советских и современных построек в жилых районах.

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