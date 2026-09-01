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Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"

Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"

Американское министерство войны 31 августа объявило о запуске "военного" ChatGPT, использование которого поможет военным значительно ускорить обработку незасекреченной документации и сократить время на рутинные процедуры .

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