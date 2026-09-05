"Пломбир" - как пломбир. Представим, что архитектура ЖК в Барнауле соответствует названию

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как строятся такие комплексы Жилищные комплексы в Барнауле / Изображения сгенерированы DALL-E / amic.
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