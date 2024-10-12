Росприроднадзор в Екатеринбурге обнаружил загрязнение реки Исеть недалеко от "Косого дома". Следы жидкости на набережной указывают на ее попадание в воду.
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Росприроднадзор в Екатеринбурге обнаружил загрязнение реки Исеть недалеко от "Косого дома". Следы жидкости на набережной указывают на ее попадание в воду.
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