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Операторы ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ, уничтожив БТР VAB, M113 и HMMWV.

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