Конституционный суд России направил на пересмотр дело петербурженки, с которой вместе с ее соседями по коммунальной квартире взыскали задолженность по оплате электричества.
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Конституционный суд России направил на пересмотр дело петербурженки, с которой вместе с ее соседями по коммунальной квартире взыскали задолженность по оплате электричества.