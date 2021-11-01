FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России FT раскрыла позицию союзников США о праве первыми наносить ядерный удар по России МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖастлек ЖакуповДумаю, что и России пора менять свою политику и нанести упреждающий удар пиндосовским прихлебателям и парочку за океан, охладить их пыл...Александр ИвановРоссия увеличила количество целей для ядерных ракет по личному желанию стран НАТО, пора чистить планету от руссрфобов!!NNataДедушка Крылов давно написал - Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать.Ничего не изменилось в этой позиции.Алексей СафроновМеня не удивляет, а даже радует что не только япошки, но и остальные шакалы стали скучать по бомбардировкам городов, как это случилось с Хиросима и Нагасаки в 1945 году.ГБГеннадий БлиновЭти убогие "лидеры" отдают ли себе отчёт, что для их стран будет означать ответный российский ядерный удар. или реально мозгов нет??!!KarmadonПринять и поддержать подобный принцип можно лишь в одном случае - будучи на 100% уверенным, что Россия НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не нападет первой. А вот не случится ли на этот раз ОБЛОМ? Безо всяких "доктрин" и "предупреждений" - молча? Просто ввиду очевидной непосредственной угрозы.РОРафаэль ОсэлэдкоЕврошакалы и их соучастники из японии и австралии думают отсидеться в бункерах с засыхающим байденом в момент ( предполагаемого)нанесения ядерного удара по России.Уверен что в нужный момент Россия будет предупреждена о сносе мозгов у байдена и она не упустит свой шанс приступить к упреждающему уничтожению центров принятия и выполненя решения нападения на Россию.Но было бы лучше,как в анекдоте Жириновского,чтобы все мрази обосрались в коридоре имея шикарные унитазы в туалетах,а для этого запустить,на постоянной основе,беспилотные торпеды на ядерном толиве с ядерными боеголовками и конкретными адресатами.Оповести всех участников "дискуссии"о .........Александр Алексеевичгипрзвуковыми носителями ЯО пиндосы НЕ ОБЛАДАЮТ ! следовательно получат ответку раньше чем их боеголовки взорвутся над Россией ! это первое и второе про ,,мёртвую руку,, они не слышали ? да и спящие ,,Посейдоны,, завершат их уничтожение ,,,,,,,,А2Александр 24"Москва неоднократно подчеркивала, что рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. " Похоже,зря это делает Москва. Эти западные ублюдки всё-таки придут к мысли,что над Россией возможна победа при массированном упреждающем ударе. Вот поднакопят сил.... Мы,конечно,победим,но вернёмся при этом ( как и весь мир ) в пещерный век. Сколько людей мы загубили,поверив фашистам и пакту о ненападении? Начали передвигать границу,оголив старую. А здесь и такого-то пакта нет. Они внаглую,открыто говорят о нападении. А мы? Скромненько говорим о защите и опять подвергнув уничтожению уже не сотен тысяч,а миллионов россиян,не будем ждать этого первого удара,надеясь на их здравомыслие. Конечно,не надо начинать войну,но нормальную агрессию должно и необходимо проявлять. Пусть боятся,суки!Геннадий БережновТак вот эти союзники должны знать, что ответ будет и они в списке первые на пепел!Комментировать
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